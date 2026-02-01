Como-Atalanta senza gol Nico Paz sbaglia un rigore al 97'

Il derby lombardo tra Como e Atalanta si chiude senza gol. La partita si accende subito con l'espulsione di Ahanor dopo soli otto minuti, che mette in difficoltà i padroni di casa. Nonostante le occasioni create, nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete. Nel finale, Nico Paz si incarica di un rigore al 97', ma lo sbaglia, lasciando il risultato invariato. La partita termina con un punto a testa, con i bergamaschi che possono comunque sorridere per aver mantenuto la porta inviolata.

AGI - Termina 0-0 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Cesc Fabregas, compreso un rigore fallito da Nico Paz nel recupero; buon punto per i bergamaschi, rimasti in inferiorità numerica dopo 8 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Ahanor e salvati a più riprese da Carnesecchi. Distanza invariata. La distanza in classifica tra le due rimane invariata, con cinque punti di vantaggio per il Como: nel prossimo turno il team di Fabregas ospiterà la Fiorentina. Giovedì l'Atalanta sfiderà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia; poi avrà il match di campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Agi.it

Nel finale di Como-Atalanta, Nico Paz ha sprecato un rigore al 97' e si è lasciato andare alle lacrime.

Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0.

