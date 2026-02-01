Como-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa domenica, l’Atalanta affronta il Como in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La partita si gioca oggi, 1 febbraio, e sarà visibile in diretta tv e streaming. I bergamaschi cercano punti importanti per migliorare la classifica, mentre il Como punta a sorprendere in casa.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, la Dea sfida il Como – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, che comunque non ha condizionato la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Parma 4-0 nell'ultima giornata. Quella di Fabregas invece ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e il Torino in Serie A, abbattuto con un netto 6-0. La sfida tra Como e Atalanta è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

