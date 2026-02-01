Como all' assalto dopo l' espulsione di Ahnor ma l' Atalanta resiste

Il Como si lancia all’attacco subito dopo l’espulsione di Ahnor, cercando di approfittare della superiorità numerica. L’Atalanta, però, tiene duro e resiste, mettendo in mostra una difesa compatta. Al 44’ il primo tempo si chiude con un ammonito, De Roon, che ferma un’azione di Da Cuhna con un fallo. Il direttore di gara concede due minuti di recupero prima di andare alla pausa.

Il Como le ha provate tutte dopo che i bergamaschi sono rimasti in dieci. Molte le occasioni ma la partita al Sinigaglia non si sblocca. Si va al riposo a reti inviolate. 44' Ammonito De Roon per gioco falloso su Da Cuhna. Saranno 2 i minuti di recupero. 42' Ancora Como, questa volta con Ramon, ma Carnesecchi fa ancora buona guardia. 38' Ancora Nico Paz da fuori area, poi Scalvini enlla mischia anticipa Perrone. 30' La partita non si sblocca, ancora 0-0. Anche la spizzata di Ramon esce ma non di molto. 9' Reazione Atalanta, punizione con Scamacca, Butez para senza problemi.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Atalanta

Questa sera a Como si gioca il match tra Como e Atalanta.

Il rapporto dell’Istat segnala che il siciliano, pur indebolendosi, resiste nelle case e tra le famiglie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Astral Legends TV Stream | Part One Marathon

Ultime notizie su Como Atalanta

Argomenti discussi: Montespaccato calcio, bar saccheggiato e danneggiato. L'assalto dopo la sentenza della confisca al clan; Oltre ai danni, la beffa: dopo l’assalto al postamat Villa Convento senza ufficio postale - LeccePrima; Serie A: sfide tra big, Roma e Juventus all'assalto di Milan e Napoli; Le sentenze dopo la giornata 22 di Serie A.

Serie A, il Como umilia il Torino: 6-0 al Sinigaglia e assalto alla zona Champions x.com

SERIE A | Sfide tra big, Roma e Juventus all'assalto di Milan e Napoli. All'Olimpico e allo Stadium sfide chiave. E c'è il Como in agguato. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook