Como?Atalanta senza reti | Carnesecchi para un rigore e salva i bergamaschi

Il derby lombardo tra Como e Atalanta finisce 0-0. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre riesce a segnare. La squadra di Cesc Fabregas ha avuto diverse occasioni, tra cui un rigore sbagliato da Nico Paz nel recupero. L’Atalanta ha giocato in inferiorità numerica per 82 minuti, dopo l’espulsione di Ahanor, ma Carnesecchi si è distinto con alcune parate decisive, mantenendo il risultato invariato.

AGI - Termina 0-0 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Cesc Fabregas, compreso un rigore fallito da Nico Paz nel recupero; buon punto per i bergamaschi, rimasti in inferiorità numerica dopo 8 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Ahanor e salvati a più riprese da Carnesecchi. La distanza in classifica tra le due squadre rimane invariata, con cinque punti di vantaggio per il Como. Nel prossimo turno il team di Fabregas ospiterà la Fiorentina. L'Atalanta, invece, giovedì sfiderà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia; poi avrà il match di campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Como?Atalanta senza reti: Carnesecchi para un rigore e salva i bergamaschi Approfondimenti su Como Atalanta Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96′, l’Atalanta gioca in 10 dall’8′ e pareggia 0-0 col Como Il Como ferma l’Atalanta su uno 0-0 che sa di impresa. Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi eroe, rigore parato al 97’ La partita tra Como e Atalanta finisce a reti inviolate, con il punteggio di 0-0. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Cronaca Como - Atalanta - Live: la partita in diretta; Como-Atalanta, tre punti per l'Europa; Dove vedere Como-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fantacalcio, c'è Como-Atalanta: curiosità e precedenti. Como-Atalanta 0-0, Carnesecchi para il rigore a Nico Paz e salva la DeaÈ stata una gara piena di colpi di scena al Sinigaglia tra Como e Atalanta, conclusa senza reti ma ricca di emozioni. Il match si decide simbolicamente al 90’+8, quando Nico Paz ... tuttojuve.com Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadereFinisce 0-0 al Sinigaglia. I lariani non sfruttano la superiorità numerica da inizio primo tempo. Carnesecchi ipnotizza Nico Paz dal dischetto all’ultimo respiro ... ilgiornale.it Serie A, Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi para un rigore a Nico Paz e sventa l’assalto lariano contro la Dea in 10 Stadio Giuseppe Sinigaglia Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiorn - facebook.com facebook COMO-Atalanta, CI SIAMO Il derby lombardo è diventato uno scontro ad altissima quota, tra due squadre di livello continentale Oggi l'obiettivo è consolidare ulteriormente il sesto posto, staccare la Dea e mantenere in scia alla zona Champions FORZA CO x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.