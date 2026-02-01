Comico saudita in esilio denuncia attacchi online e violenze fisiche subite prima della fuga da Riyadh

Ghanem Al Masarir, il comico saudita famoso per le satire su YouTube, racconta di aver subito violenze e minacce prima di lasciare Riyadh. In esilio a Londra, descrive gli attacchi online e le aggressioni fisiche che ha dovuto affrontare per criticare le istituzioni del suo Paese. Ora, lontano da casa, continua a usare la satira come arma contro il regime.

Ghanem Al Masarir, comico saudita noto per le sue satire virali su YouTube che spesso mettevano in discussione le istituzioni del suo Paese, vive da mesi in esilio a Londra dopo aver subito minacce dirette, attacchi informatici mirati e violenze fisiche in Arabia Saudita. Le sue denunce, raccolte in un procedimento legale avviato presso l'Alta Corte britannica, hanno portato a una sentenza storica: il governo saudita è stato condannato a risarcire l'ex artista per oltre tre milioni di sterline. L'ordine è stato emesso non per un reato commesso in Gran Bretagna, ma per le violenze subite in territorio saudita e per il tentativo di sorveglianza illegale che ha interessato il suo telefono personale.

