Come parla la Lombardia | dialetti quasi spariti ma la conoscenza delle lingue straniere è ancora insufficiente

La Lombardia sta perdendo i dialetti, che ormai sono quasi scomparsi. La maggior parte delle persone parla sempre più italiano, anche se ancora si usano poco le lingue straniere. La conoscenza delle lingue straniere rimane limitata, nonostante qualche miglioramento. Il cambiamento è evidente, con meno dialetti parlati in pubblico e più italiani e qualche lingua straniera.

Milano, 1 febbraio 2026 – Dialetto questo sconosciuto. Negli ultimi anni il quadro linguistico della Lombardia, così come avviene nell'intero Paese, si è evoluto verso una crescente diffusione della lingua italiana a scapito dell'uso dei dialetti e di un progressivo ampliamento della diffusione delle lingue straniere, seppur ancora limitata nei livelli di conoscenza. Nel 2024 oltre la metà della popolazione lombarda di 6 anni e più parla solo o prevalentemente italiano in tutti i contesti relazionali, con forti differenze tra i contesti relazionali di prossimità e quelli sociali più ampi. Come spiega l'analisi Istat 2026, che monitora l'uso dei dialetti nella quotidianità, nel 2024 in Lombardia il 67,9% delle persone sopra i 6 anni usa prevalentemente l'italiano in famiglia: nel 2017, era il 59,8%.

