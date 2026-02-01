Come la pensa Cuperlo Pd sulla manifestazione di Torino

La manifestazione di Torino ha radunato decine di migliaia di persone nel corso della giornata. I partecipanti sono arrivati in piazza per esprimere le loro opinioni e protestare su temi che li riguardano. La piazza si è riempita di bandiere e slogan, con un afflusso che si è intensificato nel tempo. La polizia ha monitorato la situazione, ma non si sono registrati incidenti significativi. La manifestazione è stata una delle più grandi degli ultimi mesi, attirando l’attenzione di molti cittadini e media.

Milano, 1 feb. (askanews) – Quella di Torino è stata "una manifestazione che si è sviluppata nel corso delle ore di decine di migliaia di persone. Ci sono famiglie, famiglie con le carrozzine, bande musicali in un clima assolutamente pacifico. Poi c'è un gruppo di violenti, che va condannato senza se e senza ma, come ha fatto Elly Schlein nei minuti immediatamente successivi, che ha voluto ancora una volta distruggere questa immagine. La destra in qualche modo ovviamente cavalca questo clima che però non va nella direzione giusta, perché di fronte alla violenza potremmo unire questo paese e noi siamo disposti a farlo.

