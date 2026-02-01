Come funziona il fermo preventivo per i manifestanti

Nelle prossime ore, il governo si riunisce per discutere di sicurezza. Giorgia Meloni presiederà un vertice per mettere a punto le misure da adottare, anche dopo le tensioni di Torino durante la manifestazione per Askatasuna. La polizia sta valutando come intervenire in futuro per evitare altri scontri.

Dopo gli scontri di Torino Matteo Salvini rilancia la misura. "Piantedosi lo propone per 12 ore. Secondo me si può arrivare anche a 48 ore", ha spiegato il segretario della Lega Nelle prossime ore Giorgia Meloni presiederà un vertice di governo per fare il punto sul prossimo pacchetto sicurezza, anche alla luce degli scontri di Torino alla manifestazione per Askatasuna. Ogni partito della maggioranza ha le sue richieste da fare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E il pressing della Lega sul dossier è piuttosto forte.

Matteo Salvini annuncia che il governo sta lavorando per far approvare il decreto sicurezza già mercoledì.

Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.

