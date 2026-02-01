Come funziona davvero il mercato dell' oro in Italia

Il prezzo dell’oro in Italia sta salendo velocemente. Le quotazioni hanno superato i 5 mila dollari per oncia troy, un livello che non si vedeva da tempo. Il mercato dei metalli preziosi è in fermento e molti si chiedono cosa ci sia dietro questa impennata.

Il mercato dell'oro sta vivendo un momento di gloria. Recentemente le quotazioni di quello che viene ritenuto un "bene rifugio" hanno superato i 5mila dollari per oncia troy, l'unità di misura di riferimento per i metalli preziosi. Questo vuol dire che un grammo di oro, l'equivalente di una graffetta o di una piccola foglia, vale 138 euro. E sono in molti a chiedersi se vale la pena vendere adesso oggetti conservati da anni in casa, come collane, bracciali o anelli inutilizzati. Vediamo quali sono le regole esistenti in Italia per la vendita dell'oro.🔗 Leggi su Today.it

