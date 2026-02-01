Come ci cambierà il pericolo acqua

Questa settimana su Dossier, il canale di approfondimenti di BolognaToday, si analizza come sta cambiando Bologna in un contesto di emergenza climatica e problemi di sicurezza. La città affronta il rischio legato all’acqua, con eventi che mettono alla prova le sue infrastrutture e le sue risorse. Si cerca di capire cosa ci aspetta e come i cittadini devono prepararsi.

Partiamo dall'ambiente. Dopo aver analizzato le conseguenze (critiche) di possibili nuove alluvioni e le zone più a rischio del nostro territorio, questa volta vi mostriamo la mappa degli interventi pensati per prevenire i danni in caso di future calamità. Dalle zone a esondazione controllata fino alle opere di espansione, siamo entrati nel dettaglio, fiume per fiume, zona per zona, analizzando il Piano di assetto idrogeologico (Pai) e le relazioni dell'Autorità di bacino. Abbiamo anche interpellato nel merito il presidente della Regione, Michele de Pascale, che ci ha spiegato come "delocalizzare" gli abitanti di alcune aree critiche - ad esempio parte della Val di Zena - possa essere la scelta giusta.

