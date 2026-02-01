Combinata nordica Ida Marie Hagen detta legge nella Gundersen e vince il Triple di Seefeld

Ida Marie Hagen si prende la vittoria nel Triplo di Seefeld, dominando la Gundersen e confermando il suo stato di forma. La norvegese ha fatto il vuoto nel fondo di 7,5 chilometri e ha gestito il vantaggio in modo sicuro, portando a casa il risultato e avvicinandosi alla fine della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026.

Ida Marie Hagen fa il vuoto come di consueto nel segmento di fondo (in questo caso sulla distanza prolungata di 7,5 chilometri) e si impone agevolmente nella Gundersen che chiudeva il programma del Triple di Seefeld, valevole come quinta e terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Dopo aver interrotto nella Mass Start di venerdì una striscia di sette successi consecutivi, la norvegese si è rifatta nei due giorni successivi in format di gara più favorevoli portando a 10 il bottino di vittorie stagionali e conquistando la seconda Sfera di Cristallo della carriera (dopo quella del 2023-2024).

