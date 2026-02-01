Coltelli a scuola l’assessore di Bologna | I metal detector? Inutili Il problema è la solitudine

L’assessore di Bologna mette in discussione i metal detector nelle scuole. Dice che sono inutili, perché il problema vero sono i giovani che si sentono soli. Da settimane si segnalano episodi di ragazzi che portano coltelli a scuola per paura o per cercare di farsi rispettare. Le autorità cercano soluzioni, ma l’assessore insiste: bisogna intervenire sui motivi che portano i giovani a portare armi.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Giovani e giovanissimi che sempre più spesso cercano di far valere le proprie ragioni o impressione con l’uso di coltelli. A volte portati anche all’interno delle scuole: i casi sono stati due nel giro di una settimana. Cosa sta succedendo? “Viviamo anni dove la violenza è tornata. Abbiamo avuto altri momenti di conflitti pesanti, ma gli ultimi anni la situazione sociale li ha di nuovo aggravati: con una differenza che sono diminuiti gli anticorpi delle comunità e delle scuole – risponde Daniele Ara, assessore comunale alla Scuola –. Non siamo preparati ad affrontare questi fenomeni che sono legati alle relazioni tra le persone”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera Matteo Piantedosi ha annunciato un giro di vite sui controlli nelle scuole italiane.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda le scuole.

Argomenti discussi: A scuola con i coltelli, in Alto Adige uno è stato creato con la stampante 3D. Il fenomeno si allarga; 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Violenza a scuola: studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezione; Coltelli a scuola? Parlano gli studenti; Il metal detector per bloccare i coltelli a scuola, i presidi: Non basta reprimere, serve educare alle emozioni.

Coltelli a scuola, l’assessore di Bologna: I metal detector? Inutili. Il problema è la solitudineDopo il caso dell’alunno trovato alle medie con una lama ’fai da te’, l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, riflette su un fenomeno sempre più diffuso. Intensificare il lavoro di relazione fra tutti ... msn.com

Coltellino a scuola a Bologna: studente delle medie minaccia i compagniLite tra studenti degenera in un istituto della periferia: intervengono insegnanti e carabinieri Un episodio di violenza tra studenti riaccende l’attenzione sulla sicurezza negli istituti scolastici: ... liberoreporter.it

Coltelli a scuola, l’allarme non si ferma: nuovo episodio in una media della periferia - facebook.com facebook

#Armi e #coltelli tra i banchi di #scuola: in un istituto di Napoli i #metaldetector controllano gli ingressi. La dirigente a @siamonoitv2000 "Abbiamo fallito come educatori No. Rivendichiamo l'azione educativa della scuola ma non vogliamo essere da soli". La p x.com