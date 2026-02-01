Colpo Montevarchi a Trestina | Kondaj decide una sfida chiave Aquila solida e matura

Nella partita di oggi, il Montevarchi ha battuto il Trestina con un gol di Esmeraldo Kondaj a metà ripresa. La squadra ospite ha portato a casa una vittoria importante, sfidando le aspettative e portando a casa tre punti fondamentali.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Con un gol di Esmeraldo Kondaj alla mezz'ora della ripresa, il Montevarchi espugna il campo del Trestina e conquista una vittoria di enorme peso specifico. L'1-0 finale è il giusto premio per una prestazione autoritaria dell'undici valdarnese, capace di interpretare la gara con personalità, intensità e grande organizzazione, soprattutto nel primo tempo. Dopo il pareggio ottenuto sette giorni fa, l'Aquila compie un ulteriore passo in avanti, trasformando una buona prova in tre punti fondamentali. La squadra di Marmorini si presenta in Umbria sulle ali dell'entusiasmo generato dall'ottima prestazione di Seravezza e fin dai primi minuti impone il proprio ritmo, prendendo in mano il controllo del gioco e costringendo il Trestina a difendersi in più di una occasione.

