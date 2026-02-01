Colpo a un banco della Fiera Antiquaria | trafugati orologi e gioielli

La notte scorsa, un ladro ha colpito un banco della Fiera Antiquaria in via Guido Monaco. Ha rubato orologi e gioielli, colpendo un espositore che si trovava nel tratto tra la rotatoria e piazza San Francesco. L’uomo si è accorto del furto al mattino, quando ha trovato il banco svaligiato e i pezzi preziosi spariti. La polizia sta indagando per identificare il responsabile.

Colpo nella notte tra i banchi della fiera antiquaria. Vittima un espositore il cui banco è allestito in via Guido Monaco, nel tratto che dalla rotatoria arriva in piazza San Francesco. L'antiquario questa mattina ha avuto una brutta sorpresa: erano da poco passate le 8 quanto ha raggiunto la sua postazione e si è accorto che aveva avuto visite indesiderate. Stando ad una prima ricostruzione, i ladri hanno avrebbero portato via alcuni piccoli ma preziosi oggetti: penne d'epoca, orologi e anche gioielli. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato. Non sarebbe ancora stato quantificato a quanto ammonta il bottino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Fiera Antiquaria

Nella notte un banco di orologi e gioielli è stato svaligiato alla Fiera Antiquaria di Arezzo.

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiera Antiquaria

Argomenti discussi: Colpo al bancomat: l’esplosione, la banda in fuga, le tracce di sangue – Cosa sappiamo; Deromedis e Piccolo superano le qualifiche in gara 1 in Val di Fassa; Supernova Fiumicino ad Anagni per continuare a sognare: trasferta chiave dopo il colpo con la capolista -; Benetton a Cardiff, caccia al colpo playoff con Smith, Odogwu e Mendy.

Fiera Antiquaria Arezzo, così l'edizione di febbraio. Parla Simone Chierici, assessore al commercio del comune di Arezzo. - facebook.com facebook