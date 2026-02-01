Colpisce una ragazza a bordocampo il gesto per scusarsi è inaspettato

Durante l’All Star Game del campionato giapponese, Yuji Nishida ha colpito accidentalmente una ragazza a bordocampo con una battuta. La scena ha sorpreso tutti, anche perché il gesto di scuse dell’atleta è stato inaspettato. Nishida, che stava cercando di colpire dei bersagli nella metà campo avversaria, ha finito per colpire la spettatrice, lasciando il pubblico senza parole. La ragazza sta bene, ma l’episodio ha fatto molto discutere sui social.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpisce una ragazza a bordocampo, il gesto per scusarsi è inaspettato

