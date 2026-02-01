La partita tra Colligiana e Antella ’99 si gioca oggi al Gino Manni di Colle alle 14,30. I padroni di casa vogliono vincere per uscire dalla crisi, mentre l’Antella cerca punti per migliorare la classifica. Lorenzo Armenia di Ragusa sarà l’arbitro, con gli assistenti Napolano e Tarandetti. La sfida promette intensità e emozioni, un vero derby da brividi.

Sarà Lorenzo Armenia, della sezione arbitrale di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Michele Napolano (Empoli) e Elena Tarandetti (Pontedera, a dirigere la sfida tra Colligiana e Antella ’99, valida per la 20esima giornata del campionato, in programma al Gino Manni di Colle a partire dalle 14,30. La Colligiana arriva a questo match reduce da un periodo di apparente appannamento, considerati i due punti ottenuti nelle ultime tre partite. Se però la sconfitta contro il Signa ed il pareggio in extremis contro lo Sport Asta hanno mostrato una squadra biancorossa apparentemente stanca e sulle gambe dopo la grande rimonta in classifica realizzata a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre, il match di domenica scorsa contro il Grassina ha raccontato una storia diversa: contro una delle favorite per la vittoria del campionato, il gruppo allenato da mister Guidi ha messo in seria difficoltà gli avversari, portandosi addirittura in vantaggio e sfiorando il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colligiana a caccia dei tre punti. Assalto all’Antella ’99. Mazzola-Asta: un derby da brividi per uscire dalla crisi

Approfondimenti su Colligiana Antella 99

Il Mazzola si prepara a affrontare il Certaldo nel secondo anticipo del sabato alle 14:30 a Cerchiaia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Colligiana Antella 99

La Colligiana è a caccia di continuità. Oggi serve giocare la partita perfettaUn malato grave che ha forse appena superato la fase più acuta della malattia e sta provando a entrare in convalescenza. Questa la condizione della Colligiana, che oggi alle 15 affronta, al Gino Manni ... lanazione.it

Asd ASTA Taverne - Arbia. . Highlights SportClubAsta - Figline . . . . #calciosiena #sportclubasta #calcio #arancioble #eccellenza - facebook.com facebook