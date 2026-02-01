Collesi punta a produrre un milione di bottiglie di birra all’anno

Giuseppe Collesi annuncia un nuovo obiettivo: produrre un milione di bottiglie di birra in due anni. L’azienda, conosciuta per le sue birre premiate, ha appena lanciato una nuova linea e punta a crescere rapidamente. La sfida è grande, ma lui ci crede e si impegna a farcela.

Giuseppe Collesi, il patron dell’omonima azienda di birra pluripremiata in questi giorni lancia una nuova linea birraria e un obiettivo dichiarato: raggiungere il milione di bottiglie entro due anni. "Con il nuovo investimento imprenditoriale – spiega Collesi – avviamo una fase di sviluppo che guarda in modo strutturato alla grande distribuzione organizzata, mantenendo al centro qualità produttiva, identità territoriale e controllo della filiera". La nuova linea Birra 1870 – Metodo Artigianale Italiano – nasce ad Apecchio e si fonda su uno degli elementi distintivi dell’azienda: l’acqua purissima del Monte Nerone, proveniente da sorgenti naturali incontaminate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Collesi punta a produrre un milione di bottiglie di birra all’anno Approfondimenti su Giuseppe Collesi Bottiglie di birra e rifiuti sparsi ovunque: un cittadino si rimbocca le maniche e ripulisce la strada A Cesano Maderno, un cittadino ha deciso di intervenire per ripulire un tratto di strada particolarmente trascurato, caratterizzato da bottiglie di birra e rifiuti sparsi. Prosecco, è allarme: quasi un milione di bottiglie ritirate perché a rischio esplosione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giuseppe Collesi Argomenti discussi: Collesi punta a produrre un milione di bottiglie di birra all’anno. Collesi punta a produrre un milione di bottiglie di birra all’annoNuova sfida per l’azienda che ha sede sul Monte Nerone. L’acqua della montagna alla base di una sua nuova linea ... ilrestodelcarlino.it Collesi punta al milione di bottiglie: l’azienda di Apecchio lancia Birra 1870 e apre la sfida della GdoAPECCHIO - Una nuova linea birraria e un obiettivo dichiarato: raggiungere il milione di bottiglie entro due anni. Con il lancio della Birra ... msn.com Collesi punta al milione di bottiglie: l’azienda di Apecchio lancia Birra 1870 e apre la sfida della Gdo - facebook.com facebook Collesi punta al milione di bottiglie, l'azienda di Apecchio lancia Birra 1870 e apre la sfida della GDO vivere.me/guMC #birra #apecchio #collesi #birraartigianale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.