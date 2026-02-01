Due uomini ucraini arrestati giovedì in un hotel di via Borfuro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al giudice. Il gip ha deciso di mantenere la loro detenzione in carcere, mentre la polizia prosegue le indagini. Nessuna dichiarazione da parte loro finora.

IL CASO. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due uomini arrestati giovedì dalla Polizia di Stato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ucraini di 32 e 55 anni arrestati giovedì 29 gennaio dagli agenti della squadra Mobile della questura in un hotel di via Borfuro. Assistiti dall’avvocato di fiducia Paolo Maestroni, sabato mattina sono stati interrogati in carcere dal gip Federica Gaudino, ma non hanno detto una parola. Nulla sui motivi della loro presenza a Bergamo, che risulta essere la prima, ma soprattutto nulla sulla pistola che è stata trovata nel beauty case di uno di loro, e che l’altro ha riferito essere di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Col revolver in un hotel di via Borfuro: ucraini non rispondono al gip e restano in carcere

Approfondimenti su via Borfuro

