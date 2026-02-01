Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza con il codice rosso, cercando di rispondere a una serie di problemi che colpiscono il Paese. Si parla di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia, di infortuni sul lavoro che si ripetono e di morti bianche. Ma non sono solo questi i temi: aumentano anche i reati legati alla violenza di genere e quelli ambientali. La sensazione è che serva una vera riforma, perché, secondo molti, questa società ha bisogno di essere rieducata.

Infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, infortuni sul lavoro e morti bianche, reati legati alle violenze di genere e reati ambientali. Sono i fenomeni criminali presenti nel distretto giudiziario di Brescia su cui il procuratore generale Guido Rispoli ieri ha attirato l’attenzione. "Gli uffici requirenti ci stanno provando a dare risposte, le nostre procure smaltiscono più fascicoli, più di quanti ne incamerino e gli arretrati sono ovunque a livello fisiologico". Ma per alcuni reati è "importante un intervento alla radice di tutta la società. Prendiamo la violenza sulle donne: finché si continua a ragionare pensando che se un uomo ha molte relazioni è un Casanova, mentre se è una donna ad averle è di malaffare, nulla cambierà - ha sottolineato Rispoli - Il contrasto degli infortuni e dei reati ambientali deve passare attraverso il controllo di enti e di società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codice rosso: "Una società da rieducare"

Approfondimenti su Codice Rosso

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

IL CODICE ROSSO - TUTELE ALLA VIOLENZA DI GENERE

Ultime notizie su Codice Rosso

Argomenti discussi: Codice rosso: Una società da rieducare; Codice rosso, è allarme. Sono 235 in un anno : Non restate in silenzio . Gli anticorpi ci sono; Reati contro le donne: Un fascicolo su sei riguarda il codice rosso; Minori e codice rosso, processi raddoppiati: Violenza estrema.

IA, crescono le rivali di ChatGpt. Altman mette OpenAI in ‘codice rosso’Il ceo della società californiana ha chiesto di mettere in pausa alcuni progetti, per migliorarne prestazioni e funzionalità di personalizzazione. A incombere sopratutto i modelli di Google e ... primaonline.it

OpenAI sprona dipendenti dopo progressi rivali, 'codice rosso'Sam Altman suona l'allarme e lancia il codice rosso per ChatGPT. Di fronte ai progressi dei rivali, il chatbot va rafforzato e reso più veloce e affidabile per rispondere alle richieste di un ... ansa.it

L'intervento dei soccorritori in codice rosso alle porte di Borgo Podgora. Dinamica al vaglio della Polizia Locale - facebook.com facebook