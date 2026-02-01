Codice rosso | Una società da rieducare
Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza con il codice rosso, cercando di rispondere a una serie di problemi che colpiscono il Paese. Si parla di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia, di infortuni sul lavoro che si ripetono e di morti bianche. Ma non sono solo questi i temi: aumentano anche i reati legati alla violenza di genere e quelli ambientali. La sensazione è che serva una vera riforma, perché, secondo molti, questa società ha bisogno di essere rieducata.
Infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, infortuni sul lavoro e morti bianche, reati legati alle violenze di genere e reati ambientali. Sono i fenomeni criminali presenti nel distretto giudiziario di Brescia su cui il procuratore generale Guido Rispoli ieri ha attirato l’attenzione. "Gli uffici requirenti ci stanno provando a dare risposte, le nostre procure smaltiscono più fascicoli, più di quanti ne incamerino e gli arretrati sono ovunque a livello fisiologico". Ma per alcuni reati è "importante un intervento alla radice di tutta la società. Prendiamo la violenza sulle donne: finché si continua a ragionare pensando che se un uomo ha molte relazioni è un Casanova, mentre se è una donna ad averle è di malaffare, nulla cambierà - ha sottolineato Rispoli - Il contrasto degli infortuni e dei reati ambientali deve passare attraverso il controllo di enti e di società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
