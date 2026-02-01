Clima instabile in arrivo | piogge diffuse e nevicate a quote più basse già da mercoledì

Domani l’Italia si sveglierà sotto un cielo grigio, con piogge che colpiranno molte regioni e nevicate a quote più basse del solito. Il maltempo si farà sentire già dal mattino, portando fastidi e disagi su strade e mezzi pubblici. Le temperature resteranno basse e il vento farà aumentare il senso di freddo.

Un brusco cambio di marcia del tempo è in arrivo per gran parte dell'Italia già da mercoledì, con piogge diffuse e nevicate a quote più basse rispetto alla media stagionale. L'instabilità meteorologica, alimentata da un flusso atlantico persistente, interesserà soprattutto il Nord e il Centro, con precipitazioni abbondanti che potranno raggiungere anche i 100 millimetri in 24 ore in alcune zone del Triveneto e della Liguria. Il maltempo, che si è già manifestato con intensità nel corso del fine settimana, si concentrerà soprattutto tra lunedì e martedì, con rovesci diffusi sulle regioni settentrionali, in particolare sul Piemonte, dove la neve potrebbe scendere fino in pianura.

