La settimana dal 2 all’8 febbraio si apre con un clima astrale molto instabile. Secondo l’osservatorio de L’Ortica, aumentano le scuse e le autoassoluzioni tra le persone. Le decisioni importanti vengono spesso rimandate e si sprecano alibi di ogni genere. La situazione conferma un’atmosfera di incertezza che non dà certezze e fa rimanere tutti sulle spine.

Bollettino ufficiale Secondo l’osservatorio astrale de L’Ortica, la settimana dal 2 all’8 febbraio sarà caratterizzata da autoassoluzioni diffuse, decisioni rimandate e grande produzione di alibi. Le stelle parlano chiaro, ma vengono sistematicamente ignorate. Non è caos cosmico: è coerenza umana . Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Crisi di nervi annunciata Marte ti spinge a reagire a tutto come se fosse un affronto personale. Notizia dell’ultima ora: non lo è. Continui a combattere battaglie inutili e poi ti lamenti della stanchezza. Fonte del problema: tu. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Conservazione ostinata Difendi ciò che non funziona solo perché “ha sempre funzionato così”. 🔗 Leggi su Lortica.it

Clima astrale instabile: aumentano scuse, crollano certezze

Approfondimenti su Clima Astrale

