La Classifica Radio stilata da Earone sui dati elaborati sulla settimana dal 23 al 29 gennaio, vede i ritorni nella top ten di Ultimo e Blanco, insieme a Ernia, Annalisa presenze fisse sul podio con Bruno Mars. Anche A Vent’Anni Si Muore di Blanco debutta alla #10, divenendo la new entry più alta della settimana. Il brano è il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere intensamente accettando le proprie fragilità. Crescere fa male ma smettere di provarci significa perdersi. In discesa dalla #6 alla #9 Forse di Tommaso Paradiso, brano che segue il successo di Lasciamene Un Pò, apripista di Casa Paradiso nuovo album pubblicato lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, seconda settimana consecutiva in vetta per Berlino di Ernia

