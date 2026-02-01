Clark sul successo di Viola e Barcellona | Giocare qui è una sfida il primato? Sarebbe bello raggiungerlo a maggio

Dopo la vittoria contro la Barcellona al PalaCalafiore, la Viola si prende il primo posto in classifica. Clark dice che giocare qui è una sfida e che puntare al primato a maggio sarebbe bello. La partita ha cambiato le carte in tavola e ora i biancazzurri sono più vicini a un obiettivo importante.

La Viola ha conquistato il primato in classifica dopo la vittoria sul campo del PalaCalafiore contro la Barcellona, in un match che ha segnato un punto di svolta nella stagione. Il successo, ottenuto con un finale di gara serrato e una reazione decisa dopo essere stato sotto di otto punti, ha portato i bianconeri al primo posto della graduatoria, grazie a una prestazione collettiva che ha messo in evidenza maturità e carattere. Leonardo William Clark, protagonista e voce della squadra, ha commentato l'impresa in conferenza stampa, sottolineando come l'avversario spagnolo abbia messo in difficoltà i suoi compagni fin dal primo quarto.

