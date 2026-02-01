Cissè in visita medica al Milan | il calciatore si sottopone agli accertamenti preliminari per il trasferimento

Il calciatore francese Cissè è arrivato questa mattina alla clinica del Milan per effettuare gli accertamenti medici. Si tratta di controlli preliminari in vista di un possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La società rossonera aspetta ora una risposta definitiva prima di chiudere l’affare.

Il calciatore francese Cissè si è sottoposto a visite mediche ufficiali presso la struttura del Milan, in vista di un possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto. L’operazione, ancora in fase di definizione, è al centro dell’attenzione del calciomercato invernale, con il club rossonero che valuta l’ingaggio di un giocatore di esperienza e versatilità per rinforzare il reparto arretrato. Le visite, svoltesi nel pomeriggio del 1° febbraio 2026, hanno coinvolto anche il settore medico-riabilitativo del club, che ha proceduto a un’analisi approfondita delle condizioni fisiche del calciatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

