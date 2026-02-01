Ciro Immobile lascia il Bologna e si trasferisce al Paris FC. La firma è arrivata, e ora i tifosi si chiedono se arriverà anche Noslin. La notizia ha fatto subito il giro dei supporter, che si sono divisi tra chi celebra la nuova avventura e chi si dispiace per la partenza del centravanti. La squadra ora punta tutto sulle nuove opportunità di mercato.

Bologna, 1 febbraio 2026 – E’ ufficialmente finita l’avventura di Ciro Immobile con la maglia del Bologna. Un Re che non ha mai (ri)trovato la sua corona, che saluta il rossoblù dopo sole 9 presenze e un lungo infortunio che forse ha inciso in maniera decisiva sulla sua breve parentesi in terra emiliana. L’avventura con il Bologna era iniziata in estate, con il suo sbarco all’ombra delle Due Torri che aveva suscitato grande entusiasmo, con una parte dei tifosi che sognava una nuova giovinezza per l’attaccante di Torre Annunziata come era capitato in passato anche per altri grandi giocatori, da Signori a Di Vaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciro Immobile dal Bologna al Paris FC: è ufficiale. Arriva Noslin? La reazione dei tifosi

Ciro Immobile lascia il Bologna e la Serie A.

Ciro Immobile ha firmato con il Paris FC.

