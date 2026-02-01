Con l’arrivo di febbraio, le famiglie di Medicinesi possono presentare le domande per ricevere aiuti contro il caro bollette. Le richieste saranno aperte dal 2 al 27 febbraio. Il Comune ha annunciato nuove misure di sostegno, con l’obiettivo di alleggerire le spese energetiche delle famiglie più in difficoltà.

Caro bollette: nuove misure di sostegno per le famiglie medicinesi. Al via le domande dal 2 al 27 febbraio. Prosegue l’impegno del Comune di Medicina a sostegno delle famiglie residenti sul territorio, in risposta ai rincari dei costi energetici che hanno inciso in modo significativo sui bilanci domestici negli ultimi anni. Per il 2026, l’amministrazione comunale ha stanziato 50 mila euro destinati all’erogazione di contributi economici a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale Servizi Online dell’Asp Circondario Imolese, dal 2 al 27 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cinquantamila euro contro il caro bollette

Un nuovo bonus di 55 euro per le bollette dell'energia elettrica sarà introdotto nel 2026, rivolto alle famiglie con ISEE fino a 15.

Il Dl Bollette 2026 introduce un contributo straordinario di 55 euro sulla materia prima dell'energia elettrica, destinato ai clienti domestici con ISEE fino a 15.

