Ciclocross epidemia gastrointestinale nel Belgio | situazione surreale

Durante i Mondiali di ciclocross di Hulst 2026, la squadra belga ha dovuto affrontare un imprevisto serio. Un’epidemia gastrointestinale ha colpito diversi atleti, causando caos e incertezza tra i partecipanti. Le convocazioni sono state modificate all’ultimo momento e le strategie di gara sono saltate, rendendo questa edizione una delle più strane degli ultimi anni.

Una situazione che nessuno avrebbe potuto immaginare. Ai Mondiali di ciclocross di Hulst 2026, la spedizione belga si è trovata improvvisamente a fare i conti con una emergenza sanitaria tanto inattesa quanto delicata, capace di stravolgere programmi, convocazioni e strategie tecniche nel momento più caldo della rassegna iridata. Nel ritiro della compagine, impegnata nei Paesi Bassi, si è infatti sviluppato un focolaio gastrointestinale che ha messo fuori gioco diversi atleti, tra uomini e donne, e creato disagi anche ad altri membri del gruppo. Le conseguenze sono state immediate: quattro corridori costretti al forfait, altri monitorati con attenzione e un clima di comprensibile apprensione all’interno della delegazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

