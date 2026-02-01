ciclismo tobias lund andresen fa sua la cadel evans great ocean road race zana e busatto in top 10

Questa mattina a Geelong Tobias Lund Andresen ha vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race, lasciando tutti senza parole. Il giovane ciclista ha mostrato una grande determinazione e velocità, battendo la concorrenza nelle ultime pedalate. Tra gli italiani in gara, Zana e Busatto sono riusciti a entrare nella top-10, confermando le buone sensazioni di inizio stagione.

C’è un filo rosso che lega le strade ondulate di Geelong all’inizio scintillante di stagione di Tobias Lund Andresen. Il giovane danese della Decathlon CMA CGM Team ha firmato la Cadel Evans Great Ocean Road Race, imponendosi al termine dei 182 chilometri di gara con partenza e arrivo nella città australiana, al culmine di una giornata intensa, selettiva e carica di significati. La corsa si è decisa dove spesso accade: sulle rampe di Challambra Crescent, affrontate quattro volte nel finale. Proprio sull’ultima ascesa, l’azione promossa da Luke Plapp e dal campione uscente Mauro Schmid ha scremato il gruppo, lasciando davanti una ventina di corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ally Wollaston vince ancora la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2026, bissando il successo di Geelong.

Al Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen si è aggiudicato la prima tappa in linea, conquistando anche la maglia di leader della corsa.

