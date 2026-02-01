Ciclismo su pista | subito show azzurro nell’inseguimento a squadre Secondo posto e record italiano in qualifica

L’Italia apre gli Europei di ciclismo su pista a Konya con un risultato da urlo. Nella gara a squadre, gli azzurri chiudono subito al secondo posto e stabiliscono il nuovo record italiano in qualifica. Una partenza promettente che fa ben sperare per le prossime sfide.

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Konya, in Turchia. Prima giornata dedicata alle qualificazioni dell’inseguimento a squadre, impegnato il trenino al femminile, campionessa del mondo in carica della specialità, che è secondo con un quartetto rivoluzionato. Nel velodromo turco presenti Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, tornate in Nazionale dopo le Olimpiadi di Parigi, Federica Venturelli, unica rimanente dal trionfo di Santiago del Cile, e la giovanissima Linda Sanarini. Tempo di 4:07.365, nuovo record italiano. Da segnalare che la pista appare veramente molto veloce e quindi ha favorito sicuramente il miglioramento cronometrico. 🔗 Leggi su Oasport.it

