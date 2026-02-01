Ciclismo su pista | Italia quarta nell’inseguimento a squadre maschile comanda la Danimarca

Pista veloce, tempi eccezionali. A Konya volano i trenini dell' inseguimento a squadre al maschile. Si è disputato pochi minuti fa nel velodromo turco il primo turno degli Europei di ciclismo su pista. L'Italia con un quartetto rivoluzionato a causa delle assenze di Jonathan Milan e Filippo Ganna si è ben disimpegnato chiudendo al quarto posto. Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli hanno chiuso con il crono di 3:47.637. Al comando ovviamente la Danimarca, campionessa del mondo in carica: 3:44.405 per i danesi con la maglia iridata davanti alla Gran Bretagna in 3:46.

