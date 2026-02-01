Christian Falocchi torna a volare. Nella gara di salto in alto di Herentals, in Belgio, il salto di 2.28 metri lo porta vicino ai risultati di prima. Dopo cinque interventi, si avvicina agli Europei e dà una spinta in più alla nazionale italiana.

Christian Falocchi è tornato a decollare, issandosi a 2.28 metri nella gara di salto in alto che ha animato il meeting di Herentals (Belgio). Misura decisamente ragguardevole per l’azzurro, che ha migliorato di tre centimetri il proprio personale dopo addirittura nove anni, lasciandosi alle spalle una serie di problemi fisici che lo hanno fortemente limitato nelle ultime stagioni. Il poliziotto lombardo si è reso protagonista di un buon cammino fino a 2.23 (tutte le misure superate al primo tentativo, tranne 2.17), poi ha sbagliato a 2.26 e ha deciso di passare direttamente alla quota superiore per giocarsi la vittoria contro il giovane algerino Younes Ayachi, che aveva valicato 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Christian Falocchi torna a volare! Misura di impatto dopo 5 interventi: minimo per gli Europei, freccia in più per l’Italia

