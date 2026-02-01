Choc a Bologna 13enne straniero sfodera il coltello in classe e lo punta sui compagni con cui sta discutendo | denunciato

Un episodio di paura si è verificato questa mattina in una scuola media di Bologna. Un ragazzino di 13 anni, straniero, ha estratto un coltello artigianale e lo ha puntato contro alcuni compagni durante una discussione. La scena ha creato scompiglio tra gli studenti e ha richiesto l’intervento immediato degli insegnanti e delle forze dell’ordine. Il minorenne è stato denunciato.

Far West a scuola, per l’esattezza in una scuola media di Bologna dove – come riferisce il Resto del Carlino – un ragazzino ha estratto un coltellino artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite. Al culmine di una discussione il ragazzino ha tirato fuori dall’astuccio un coltellino ma gli insegnati sono riusciti a disarmarlo e ad avvisare i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno denunciato il minore, che non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non è imputabile. E se a questo aggiungiamo quanto accaduto pochi giorni fa in un istituto scolastico superiore di Budrio dove era stato trovato un machete nello zaino di un 15enne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

