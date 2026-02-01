Dopo la vittoria di Cremona, Chivu si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi. Il tecnico dell’Inter ha sottolineato come la squadra abbia saputo leggere i momenti della partita e trovare il modo di portare a casa i tre punti. Poi ha parlato di Frattesi, confermando di credere molto in lui e sperando che il mercato finisca presto per chiarire il suo futuro.

Cristian Chivu soddisfatto con la solita moderazione dopo il 2-0 di Cremona che per due notti porta l'Inter a +8 sul Milan, impegnato martedì a Bologna: "Cosa mi porto via da questa partita? La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio del gioco siamo rimasti in gara, per quello che ci hanno concesso. Un po’ lenti nella manovra perché mancavano energie nell’attaccare la linea, però l’abbiamo sbloccata andando in vantaggio prima dell’intervallo. Poi nella ripresa ci sta sta un rilassamento per il risultato e le energie che mancano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Vittoria di maturità. Frattesi? Credo in lui, non vedo l'ora che il mercato finisca"

Approfondimenti su Chivu Inter

Cristian Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria dell’Inter a Cremona.

Nella conferenza stampa di ieri, Chivu ha fatto riferimento a Frattesi senza entrare nel merito di eventuali tensioni o questioni di mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chivu Inter

Argomenti discussi: Chivu: Vittoria da squadra matura. Siamo cresciuti tanto; L'umiltà è la parola chiave per l'Inter – Chivu non si esalta nella corsa scudetto; Nessun rimpianto in Champions e l'umiltà dell'Inter: le parole di Chivu; Chivu: Abbiamo quello che meritiamo. Playoff contro Mourinho? Io penso a Nicola.

Cremonese-Inter 0-2, Chivu: Era da vincere e l'abbiamo fatto con maturità. Mercato? Non vedo l'ora che finiscaSono contento per la vittoria e la maturità che abbiamo avuto nel capire i momenti della partita, è il commento di Cristian Chivu dopo Cremonese-Inter ... eurosport.it

Chivu in conferenza: Nel secondo tempo abbiamo pagato il contesto, mi prendo di buono la maturità raggiuntaIl tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha rilasciato anche un commento in conferenza stampa dopo la vittoria di oggi a Cremona: Quello che mi ha fatto arrabbiare è stato il ... fcinternews.it

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu richiama l'attenzione sulla sfida contro la Cremonese dopo una domanda sulla possibile sfida di Champions tra lui e Mourinho: Leggi tutto - facebook.com facebook

GdS - #Inter, vittoria ma niente ottavi: #Chivu può consolarsi per un motivo x.com