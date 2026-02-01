Chiusura mercato | Ternana in bilico tra colpi in extremis e scelte strategiche per la ripresa di campionato
Alla fine della sessione invernale, la Ternana si trova ancora a fare i conti con le ultime mosse di mercato. Nelle ultime ore, la società cerca di portare a termine alcuni colpi in extremis, mentre lavora anche su scelte strategiche per la ripresa del campionato. La squadra resta in bilico tra speranze e qualche preoccupazione, con il mercato che si avvia alla conclusione.
Domenica 1 febbraio 2026, alle porte della chiusura della sessione invernale del calciomercato, la Ternana si trova al centro di un’ultima ora di tensione. Il mercato estivo è stato segnato da cinque nuovi innesti, ma ora il si sposta sull’uscita: entro le 20 di lunedì 2 febbraio, la società deve definire le sorti di diversi calciatori che non rientrano più nei piani tecnici di mister Fabio Liverani. Il direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha concentrato tutte le energie sull’organizzazione delle cessioni, con almeno tre posizioni in bilico che potrebbero cambiare il bilancio della squadra in vista del ritorno in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Chiusura Mercato
Ternana, sessione di mercato in ‘bilico’, ricorso sulla penalizzazione ed analisi analitica su ‘Stadio-clinica’
La Ternana si trova in una fase cruciale della sua sessione di mercato, tra incertezze e decisioni strategiche.
Calciomercato Inter, estate di svolta dopo gennaio tra addii eccellenti e scelte strategiche
Ultime notizie su Chiusura Mercato
Argomenti discussi: Calciomercato Ternana, ultimo obiettivo in entrata e le uscite: le possibili partenze; Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla Ternana - FoggiaToday; Calciomercato Ternana, le ultime sulle uscite dei rossoverdi: Bruno Martella verso la permanenza; Ternana, al Liberati per il riscatto. Serve la svolta contro la Torres.
Mercato Ternana, ipotesi lista dei 23: solo due i possibili fuori listaLa chiusura del calciomercato invernale si avvicina rapidamente. La sessione terminerà venerdì 2 febbraio alle ore 20, momento in cui scatterà la consueta corsa finale tra trattative e incastri dell’u ... ternananews.it
Casertana, la Ternana vuole Galletta, ma il club fa muroA meno di due giorni dalla chiusura del mercato, la Casertana resta al centro di diverse trattative, soprattutto in uscita. Da Terni continua il pressing per riportare in rossoverde Umberto Galletta,. tuttoc.com
ULTIM'ORA MERCATO Napoli, in chiusura la trattativa Alisson Santos Scambio di documenti con lo Sporting Lisbona #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Le parole del presidente dell'Inter sul mercato nerazzurro ad un giorno dalla chiusura della finestra invernale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.