Chiuso il Parking Vittoria a Chiaia dalla Polizia Locale | i lavori edili non erano autorizzati

La Polizia Locale ha chiuso il Parking Vittoria a Chiaia. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che i lavori edili all’interno dell’autorimessa non erano stati autorizzati. La struttura è stata sequestrata e saranno avviati controlli più stretti per evitare che situazioni simili si ripetano. Borrelli di Avs ha annunciato che aumenteranno le verifiche in zona.

