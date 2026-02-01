Chiuso il Parking Vittoria a Chiaia dalla Polizia Locale | i lavori edili non erano autorizzati
La Polizia Locale ha chiuso il Parking Vittoria a Chiaia. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che i lavori edili all’interno dell’autorimessa non erano stati autorizzati. La struttura è stata sequestrata e saranno avviati controlli più stretti per evitare che situazioni simili si ripetano. Borrelli di Avs ha annunciato che aumenteranno le verifiche in zona.
Sequestrata l'autorimessa Parking Vittoria di Chiaia per lavori edili non autorizzati. Borrelli (Avs): "Ora controlli costanti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Parking Vittoria
Locale etnico chiuso dalla polizia locale: era aperto da appena 20 giorni
A soli venti giorni dall'apertura, un locale etnico di Forlì è stato chiuso dalla polizia locale.
Asti, locale chiuso: spettacoli pirotecnici non autorizzati, dopo il dramma di Crans-Montana controlli serrati
A Asti, un locale è stato chiuso per sette giorni a seguito di spettacoli pirotecnici non autorizzati e violazioni amministrative.
Ultime notizie su Parking Vittoria
Chiuso il Parking Vittoria a Chiaia dalla Polizia Locale: i lavori edili non erano autorizzatiSequestrata l’autorimessa Parking Vittoria di Chiaia per lavori edili non autorizzati. Borrelli (Avs): Ora controlli costanti ... fanpage.it
Francesco Emilio Borrelli. . Sequestrato il garage Vittoria - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.