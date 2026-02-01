Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento | blitz di Polizia Locale e carabinieri

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale e i carabinieri hanno chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli. Sono intervenuti dopo aver riscontrato un sovraffollamento e per motivi di sicurezza. Il locale è stato temporaneamente chiuso, in seguito ai controlli effettuati dopo l’incendio al Crans Montana. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire subito per evitare ulteriori rischi.

Chiuso da polizia locale e carabinieri il locale notturno di via Nazario Sauro. Il blitz nell'ambito dei controlli dopo l'incendio del Crans Montana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Polizia Municipale di Napoli intensifica i controlli nelle zone della movida, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme, tutelare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini.

