Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento | blitz di Polizia Locale e carabinieri

La polizia locale e i carabinieri hanno chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli. Sono intervenuti dopo aver riscontrato un sovraffollamento e per motivi di sicurezza. Il locale è stato temporaneamente chiuso, in seguito ai controlli effettuati dopo l’incendio al Crans Montana. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire subito per evitare ulteriori rischi.

Chiuso da polizia locale e carabinieri il locale notturno di via Nazario Sauro. Il blitz nell'ambito dei controlli dopo l'incendio del Crans Montana.

