Sarah Silvestri, avvocata internazionale, rivela per la prima volta il legame segreto che l’ha unita a Valentino Garavani per trent’anni. La donna, cresciuta a Tor Bella Monaca, racconta di come il celebre stilista l’abbia salvata, cresciuta e amata in silenzio, senza mai divulgare il loro rapporto. Una storia di affetto nascosto che emerge ora, dopo tanto tempo.

Sarah Silvestri è oggi avvocata internazionale, che da bambina a Tor Bella Monaca ha trovato un sostegno inatteso: quello silenzioso di Valentino Garavani. Per trent’anni lo stilista l’ha accompagnata senza mai apparire, pagando studi, libri e persino parte della sua prima auto. Una storia rimasta nascosta per decenni e che Sarah ha deciso di raccontare solo ora, mentre la città saluta l’Imperatore della moda. Il 5 febbraio 1992 Giovanni Silvestri, padre di Sarah, entra per caso nell’atelier di Valentino. Uomo colto e affascinante, porta i segni della tossicodipendenza. Valentino gli offre un lavoro; Giovanni rifiuta, ma promette di tornare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sarah Silvestri, la “figlioccia” segreta di Valentino per trent’anni: “Mi ha salvata, cresciuta, amata in silenzio”

Approfondimenti su Valentino Garavani

Sarah Silvestri racconta per la prima volta la sua esperienza con Valentino, che durante l’infanzia le ha offerto sostegno e protezione, contribuendo a finanziare studi e altri bisogni.

Valentino, la figura dello stilista, ha avuto un ruolo importante nella vita di Sarah, cresciuta a Tor Bella Monaca.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valentino Garavani

Argomenti discussi: Valentino mi ha pagato scuola e libri: Sarah Silvestri rivela la storia segreta; Chi sono i figliocci di Valentino, dai fratelli Sean e Anthony Souza a Sarah Silvestri: i possibili eredi; Valentino, la storia segreta di Sarah cresciuta dallo stilista: Non voleva pubblicità, solo che io avessi un futuro; Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il...

Chi è Sarah Silvestri, perché ‘adottata’ da Valentino Garavani?/ ‘Figlia segreta’ salvata dopo un tragediaÈ una storia dolorosa e molto particolare quella di Sarah Silvestri, che per un puro caso si è legata indissolubilmente a Valentino Garavani. C’è chi l’ha definita la figlia segreta del celebre ... ilsussidiario.net

Oltre le passerelle e il lusso, emerge il ritratto umano dello stilista che per trent’anni ha vegliato su una bambina…Oltre le passerelle e il lusso, emerge il ritratto umano dello stilista che per trent'anni ha vegliato su una bambina rimasta orfana, trasformando una ... novella2000.it

Su Rai 1 alle 17.20 anche Francesco Pannofino e la storia di Sarah Silvestri salvata da Valentino Sono Serena Rossi,... #TveRadio #Article - facebook.com facebook

Valentino, l’eleganza dell’anima e quel legame invisibile con Sarah Silvestri x.com