Chi è Sarah Silvestri la figlioccia segreta di Valentino per trent’anni | Mi ha salvata cresciuta amata in silenzio
Sarah Silvestri, avvocata internazionale, rivela per la prima volta il legame segreto che l’ha unita a Valentino Garavani per trent’anni. La donna, cresciuta a Tor Bella Monaca, racconta di come il celebre stilista l’abbia salvata, cresciuta e amata in silenzio, senza mai divulgare il loro rapporto. Una storia di affetto nascosto che emerge ora, dopo tanto tempo.
Sarah Silvestri è oggi avvocata internazionale, che da bambina a Tor Bella Monaca ha trovato un sostegno inatteso: quello silenzioso di Valentino Garavani. Per trent’anni lo stilista l’ha accompagnata senza mai apparire, pagando studi, libri e persino parte della sua prima auto. Una storia rimasta nascosta per decenni e che Sarah ha deciso di raccontare solo ora, mentre la città saluta l’Imperatore della moda. Il 5 febbraio 1992 Giovanni Silvestri, padre di Sarah, entra per caso nell’atelier di Valentino. Uomo colto e affascinante, porta i segni della tossicodipendenza. Valentino gli offre un lavoro; Giovanni rifiuta, ma promette di tornare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Valentino Garavani
“Valentino mi ha salvata quando ero una bambina. Mi ha pagato i libri, la scuola e la macchina. Era il mio papà ombra”: Sarah Silvestri esce allo scoperto dopo 30 anni con la sua storia segreta
Sarah Silvestri racconta per la prima volta la sua esperienza con Valentino, che durante l’infanzia le ha offerto sostegno e protezione, contribuendo a finanziare studi e altri bisogni.
Valentino, la storia segreta di Sarah cresciuta dallo stilista: "Non voleva pubblicità, solo che io avessi un futuro"
Valentino, la figura dello stilista, ha avuto un ruolo importante nella vita di Sarah, cresciuta a Tor Bella Monaca.
Ultime notizie su Valentino Garavani
Argomenti discussi: Valentino mi ha pagato scuola e libri: Sarah Silvestri rivela la storia segreta; Chi sono i figliocci di Valentino, dai fratelli Sean e Anthony Souza a Sarah Silvestri: i possibili eredi; Valentino, la storia segreta di Sarah cresciuta dallo stilista: Non voleva pubblicità, solo che io avessi un futuro; Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il...
Chi è Sarah Silvestri, perché ‘adottata’ da Valentino Garavani?/ ‘Figlia segreta’ salvata dopo un tragediaÈ una storia dolorosa e molto particolare quella di Sarah Silvestri, che per un puro caso si è legata indissolubilmente a Valentino Garavani. C’è chi l’ha definita la figlia segreta del celebre ... ilsussidiario.net
Oltre le passerelle e il lusso, emerge il ritratto umano dello stilista che per trent’anni ha vegliato su una bambina…Oltre le passerelle e il lusso, emerge il ritratto umano dello stilista che per trent'anni ha vegliato su una bambina rimasta orfana, trasformando una ... novella2000.it
Su Rai 1 alle 17.20 anche Francesco Pannofino e la storia di Sarah Silvestri salvata da Valentino Sono Serena Rossi,... #TveRadio #Article - facebook.com facebook
Valentino, l’eleganza dell’anima e quel legame invisibile con Sarah Silvestri x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.