Chi è Sarah Silvestri la figlioccia segreta di Valentino per trent’anni | Mi ha salvata cresciuta amata in silenzio

Sarah Silvestri, avvocata internazionale, rivela per la prima volta il legame segreto che l’ha unita a Valentino Garavani per trent’anni. La donna, cresciuta a Tor Bella Monaca, racconta di come il celebre stilista l’abbia salvata, cresciuta e amata in silenzio, senza mai divulgare il loro rapporto. Una storia di affetto nascosto che emerge ora, dopo tanto tempo.

Sarah Silvestri è oggi avvocata internazionale, che da bambina a Tor Bella Monaca ha trovato un sostegno inatteso: quello silenzioso di Valentino Garavani. Per trent’anni lo stilista l’ha accompagnata senza mai apparire, pagando studi, libri e persino parte della sua prima auto.  Una storia rimasta nascosta per decenni e che Sarah ha deciso di raccontare solo ora, mentre la città saluta l’Imperatore della moda. Il 5 febbraio 1992 Giovanni Silvestri, padre di Sarah, entra per caso nell’atelier di Valentino. Uomo colto e affascinante, porta i segni della tossicodipendenza. Valentino gli offre un lavoro; Giovanni rifiuta, ma promette di tornare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Valentino mi ha salvata quando ero una bambina. Mi ha pagato i libri, la scuola e la macchina. Era il mio papà ombra”: Sarah Silvestri esce allo scoperto dopo 30 anni con la sua storia segreta

Sarah Silvestri racconta per la prima volta la sua esperienza con Valentino, che durante l’infanzia le ha offerto sostegno e protezione, contribuendo a finanziare studi e altri bisogni.

Valentino, la storia segreta di Sarah cresciuta dallo stilista: "Non voleva pubblicità, solo che io avessi un futuro"

Valentino, la figura dello stilista, ha avuto un ruolo importante nella vita di Sarah, cresciuta a Tor Bella Monaca.

