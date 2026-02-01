Chi è Luca il nuovo fidanzato di Marco Carta | Ho sofferto molto prima di lui

Dopo tre anni di storia, Marco Carta ha annunciato il suo nuovo amore. Si chiama Luca, ed è il suo fidanzato da tempo. La cantante ha raccontato di aver sofferto molto prima di incontrarlo, ma ora sembra aver trovato finalmente la felicità.

Marco Carta ha trovato la felicità accanto a Luca, il suo compagno da tre anni. Dopo una relazione conclusa con Sirio Campedelli e un matrimonio mai realizzato, il cantante sardo ha finalmente ritrovato l'amore e la serenità. In un'intervista recente, Marco ha raccontato dei cambiamenti nella sua vita sentimentale e di come la sua relazione con Luca abbia portato una nuova linfa alla sua esistenza.

Dopo la fine della sua relazione con Sirio Campedelli, Marco Carta ha trovato un nuovo amore.

