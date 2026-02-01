Chi è il fidanzato di Samira Lui Luigi Punzo e il suo lavoro a Ibiza e Formentera e le accuse di Corona contro di loro

Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui, è finito sotto i riflettori dopo le accuse di Corona. I due si sono conosciuti su un set fotografico, dove entrambi lavoravano come modelli per abiti da sposa. Punzo si divide tra Ibiza e Formentera, ma ora si trova al centro di un caso che sta facendo discutere.

L uigi Punzo e Samira Lui si sono conosciuti su un set fotografico dove entrambi posavano come modelli per abiti da sposa. Da quel momento è sbocciato l’amore e i due non si sono più lasciati. “ È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata. Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto “, aveva detto la stessa Samira a Verissimo dopo l’avventura al Grande Fratello. Negli ultimi due anni la sua carriera di Samira Lui ha preso una direzione più solida e continuativa grazie a La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti in un contesto televisivo familiare e popolare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

