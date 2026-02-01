Chi è Don Alberto Ravagnani il prete influencer lascia il sacerdozio dopo le polemiche

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. La notizia è arrivata dall’Arcidiocesi di Milano, che ha confermato la sua scelta. Poco dopo, Ravagnani ha annunciato l’uscita di un libro intitolato “La scelta”, in cui spiega le ragioni dietro la decisione di abbandonare il sacerdozio. La sua uscita pubblica ha suscitato molte reazioni, tra chi lo sostiene e chi invece si chiede cosa lo abbia portato a questo passo. Ora si attende di leggere le sue parole nel nuovo

Il prete influencer Don Alberto Ravagnani ha abbandonato il sacerdozio. Lo ha comunicato il Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano: "Con oggi non svolge più il compito di Vicario parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale giovanile". Ravagnani, nel frattempo, ha annunciato il suo nuovo libro La scelta. Lo aveva anticipato giorni fa, ora la didascalia "È un libro che non ti aspetti" ha senso per tutti i suoi fan. Don Ravagnani abbandona il sacerdozio L'ex prete Alberto Ravagnani, noto per essere un influencer, ha abbandonato il sacerdozio. Divenuto famoso per le molte comparse in ambienti giovani e spesso slegati dalla Chiesa, è stato anche ospite di Fedez a Muschio Selvaggio.

