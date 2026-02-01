Chi è Antonella Liuzzi la moglie di Lino Guanciale | Un rapporto paritario bisogna mettersi in gioco fino in fondo

Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale, si racconta in un'intervista. La docente dell’Università Bocconi di Milano parla di loro, di come hanno affrontato il matrimonio e la nascita del loro primo figlio, Pietro. Un rapporto basato sulla parità e sulla voglia di mettersi in gioco fino in fondo. La coppia, sposata segretamente nel 2020, ha deciso di condividere di più sulla loro vita privata, mostrando un legame solido e autentico.

Lino Guanciale è sposato con Antonella Liuzzi, docente presso l’Università Bocconi di Milano. I due sono convolati a nozze segretamente nel 2020 e lo scorso novembre sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Pietro. Lei è figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà (e sindaco di Noci per due mandati), e prima di sposarsi è stata legata a Guanciale per un paio d’anni. Molto riservata – ha un profilo Instagram accessibile solo ai follower confermati – è comparsa per la prima volta sul profilo social dell’attore in un post dedicato alla Giornata Mondiale del Bacio del 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

