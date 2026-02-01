Il direttore generale del Parma, Giuseppe Cherubini, parla con entusiasmo prima della partita contro la Juventus. Dice che questa sfida ha motivazioni speciali per lui. Ricorda anche il lavoro fatto dieci anni fa sul progetto Next Gen, che all’inizio non fu capito. Cherubini si presenta convinto e determinato, pronto a giocare una partita importante.

Cherubini a DAZN: «Per me è una partita con motivazioni particolari». Le dichiarazioni del dirigente del Parma prima della sfida contro la Juventus. Cherubini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Parma-Juventus. Le sue parole. STREFEZZA – « Sì, è in arrivo ancora, abbiamo qualche dettaglio da sistemare però sta arrivando qui, e quindi speriamo di chiudere entro domani » EMOZIONI – « L’emozione è data dalla partita perché è una grande partita, qui a Parma è una partita molto sentita. Quindi poi a livello personale sicuramente per me è una partita diciamo con delle motivazioni particolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cherubini a DAZN: «Per me è una partita con motivazioni particolari. Next Gen? Il lavoro che facemmo dieci anni fa non venne compreso all'inizio»

