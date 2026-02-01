Che tempo che fa Askatasuna? Clamoroso | Massimo Giannini attacca Meloni

Massimo Giannini attacca duramente Giorgia Meloni nel suo intervento in tv. Il giornalista si scaglia contro la gestione della sicurezza a Torino, criticando il fatto che i criminali che provocano violenze siano sempre gli stessi e che la polizia non riesca a fermarli. Giannini si chiede perché, dopo ripetute manifestazioni, questi individui continuino a farla franca, mentre la giustizia sembra non intervenire abbastanza. La polemica si fa accesa, e le sue parole accendono il dibattito sulla sicurezza nel paese.

"Però in un momento come questo, quello che a me colpisce non è tanto quella violenza di quei cento criminali, che poi sono, l'hai già detto tu in qualche modo, sono sempre gli stessi, ogni volta che c'è una manifestazione, soprattutto a Torino, si ripete ciclicamente e quindi la prima domanda che viene è, ma scusa, se sono sempre gli stessi, è possibile che non si riesce a intervenire, ad arrestarli, a metterli in prigione, a fargli pagare i loro conti con la giustizia? Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, questa volta c'è stata una condanna unanime, direi mai così netta da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Askatasuna? Clamoroso: Massimo Giannini attacca Meloni Approfondimenti su Massimo Giannini Che tempo che fa, il fango di Giannini su Meloni: "A tenere il mantello dell'imperatore" Su Che Tempo Che Fa, il commento di Giannini su Meloni ha attirato l'attenzione con l'immagine del “mantello dell'imperatore”. “Lui al Quirinale dopo Mattarella”. Clamoroso: quel nome che fa impazzire Giorgia Meloni (e non solo) La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Massimo Giannini Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Trentini | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio: da Noah Wyle a Paolo Sorrentino; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini. Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana LittizzettoAl centro della puntata l’incontro con Alberto Trentini, l’operatore umanitario liberato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Poi l’attualità, il cinema, le novità in libreria. Infine gli ospit ... msn.com #ottoemezzo Massimo Giannini sull'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio: il ritratto del giornalista che cita Jovanotti - facebook.com facebook #ottoemezzo Massimo Giannini sull'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio: il ritratto del giornalista che cita Jovanotti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.