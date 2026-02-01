Cesate prosegue il progetto Writers per dare più colore al paese

A Cesate il progetto “Writers” continua a portare colore al paese. Da alcuni anni, due giovani artisti, Stefano Abate e Fabio Fadda, lavorano insieme all’Amministrazione Comunale per decorare spazi pubblici. L’ultimo intervento risale a dicembre, quando hanno abbellito il deposito e alcune aree vicine. Il progetto ha già riscosso entusiasmo tra i cittadini, che apprezzano le opere di street art che danno un volto nuovo al paese.

Approfondimenti su Cesate Writers

Ultime notizie su Cesate Writers

Argomenti discussi: Progetto Writers a Cesate.

