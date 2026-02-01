Cerreto Guidi | sospesa licenza a un bar per dieci giorni Il Questore | Pericolo per la sicurezza pubblica

Un bar di Cerreto Guidi ha visto la propria licenza sospesa per dieci giorni. Il Questore ha deciso di intervenire, parlando di un rischio per la sicurezza pubblica. La decisione arriva dopo controlli e segnalazioni, anche se non sono stati specificati i motivi esatti. I clienti dovranno fare a meno del locale per un po’, mentre gli investigatori continuano a verificare cosa sia successo.

CERRETO GUIDI (FIRENZE) – È stata disposta la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico esercizio del comune di Cerreto Guidi (Firenze). Il provvedimento, adottato dal questore di Firenze ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica Sicurezza (Tulps), prevede la chiusura del locale per dieci giorni. La misura è stata notificata dai carabinieri della stazione di Cerreto Guidi ed è il risultato di un'attività di controllo sistematica e approfondita condotta dall'Arma nell'ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio del territorio.

