C’è una statua sotto terra Dal grido in zona SLorenzo all’imminente ritorno a casa Era su un pavimento a mosaico

Una scoperta sorprendente torna a far parlare di Arezzo. In zona San Lorenzo, alcuni residenti hanno sentito un forte grido che proveniva dal sottosuio. Poi, il silenzio. Ora si sa che sotto terra si nasconde una statua di bronzo, proprio nel punto indicato da Marco Attilio Alessi nel suo libellus del 1541. La statua, raffigurante la dea Athena, conosciuta come la Minerva di Arezzo, era sepolta sotto un mosaico e potrebbe risalire agli inizi del III secolo a.C. La zona è stata subito messa sotto controllo

Fornasari Nel Libellus de Antiquitate Urbis Arretii, Marco Attilio Alessi (1470-1546), umanista, letterato e storico aretino, indica il “monticello di San Lorenzo” in Arezzo come luogo dove nel 1541 fu ritrovata la stupenda statua di bronzo della dea Athena, diventata celebre come la Minerva di Arezzo, databile agli inizi del III secolo a.C. e ritenuta un bellissimo esempio italico o magno-greco del periodo ellenistico. Cosimo I dei Medici riuscì ad acquistarla nel settembre dello stesso anno. In un primo momento fu collocata a Palazzo Vecchio, entrando nel 1599 a fare parte dello Scrittoio di Calliope, piccolo ambiente progettato da Giorgio Vasari, dedicato alla Musa della Poesia e destinato allo studio e al collezionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "C’è una statua sotto terra". Dal grido in zona S.Lorenzo all’imminente ritorno a casa. Era su un pavimento a mosaico

