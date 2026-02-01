C’è un altro modo per guardare Una mostra a misura di ipovedenti
A Monza, i Musei Civici propongono un modo diverso di vivere l’arte. La mostra invita le persone con problemi di vista a un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice guardare. Qui, i visitatori imparano a capire le opere, sviluppano un rapporto più intimo e consapevole con l’arte stessa. Uno spazio pensato per cambiare il modo di percepire e apprezzare i musei.
Ai Musei Civici di Monza lo sguardo si fa più profondo, più lento, più consapevole. Non si limita a osservare, impara a comprendere. È questo il fine della mostra di Beatrice Pavasini, realizzata in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Monza e Brianza, un progetto intenso e coinvolgente dedicato al mondo della percezione visiva e alle sue fragilità. Inaugurata venerdì per durare fino ad oggi, l’esposizione nasce da un’esperienza maturata all’interno del Centro regionale di Ipovisione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove l’artista ha lavorato a stretto contatto con pazienti e familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
