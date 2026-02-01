C’è posta per te pagelle del 31 gennaio | traditore seriale pentito 2 le bugie di una madre 1

Questa sera a C’è posta per te, Maria De Filippi ha mostrato cinque storie intense. Tra le più sorprendenti, quella di un uomo che si è confessato traditore seriale pentito, e un’altra che mette in luce le bugie di una madre. Tante emozioni e colpi di scena in una puntata che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo.

Cinque storie molto intense, quelle presentate da Maria De Filippi nella puntata del 31 gennaio 2026 a C’è posta per te. Il programma (registrato) torna in onda dopo le polemiche della scorsa settimana. Si è parlato infatti sui social della storia tra Lola e Patrick e di come la trasmissione avesse fallito nel condannare lo stalking perpetrato, quasi normalizzandolo. Che dire, di recente in casa Mediaset si mangia pane e polemiche. Antonino, traditore seriale pentito. Voto: 2. È la storia più vecchia del mondo: marito tradisce la moglie, lei lo perdona e lui la tradisce ancora e ancora, lei lo allontana e lui decide di svelare a più persone possibile i loro “panni sporchi”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - C’è posta per te, pagelle del 31 gennaio: traditore seriale pentito (2), le bugie di una madre (1) Approfondimenti su C e posta per te C’è Posta per Te: le storie e le emozioni della puntata del 31 gennaio su Canale 5 #C’è-Posta-per-Te || Stasera su Canale 5 torna “C’è Posta per Te” con il quarto appuntamento stagionale. C’è Posta per Te, le pagelle del 10 gennaio: l’arresto di Can Yaman (fuori classifica), Maria ci ricasca (10+) Ecco le pagelle del 10 gennaio di C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi che ogni settimana invita gli italiani a condividere storie e emozioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su C e posta per te Argomenti discussi: La quarta puntata ci attende questa sera - C'è posta per te Clip | Witty TV; C'è Posta per Te, stasera 31 gennaio nuova puntata; C’è Posta per Te su Canale 5, stasera in studio Alessandra Amoroso; C'è Posta per te. C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 31 gennaioOggi, sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. comingsoon.it C’È POSTA PER TE 2026, 4A PUNTATA/ Diretta e storie: Alex Del Piero commosso da Sara e MatteoC'è posta per te 2026 torna in onda oggi 31 gennaio con la quarta puntata: ecco le storie che vedremo in onda su Canale 5 ... ilsussidiario.net C'è posta per te, le pagelle: Olga Fernando dove sei (2), Leo cita Temptation (9), Anastasia e Genoveffa (4), la mamma assente (NC) - facebook.com facebook

