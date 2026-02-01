C' è posta per te Liliana sta con l' amico del padre? Con mamma Sara finisce in disgrazia

Questa settimana, il programma di Maria De Filippi ha messo al centro una storia che ha coinvolto Liliana e l’amico del padre. La donna si è trovata a dover affrontare un confronto difficile con la madre Sara, finendo per perdere il favore e finire in disgrazia. Tra lacrime e tensioni, il pubblico ha assistito a un episodio che ha scosso le emozioni di tutti.

Tempo di storie, lacrime e risate. Tempo di C'è posta per te, l'inossidabile programma condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5. La puntata in questione è quella di sabato 31 gennaio, dove è andato in scena il tentativo di riconciliazione tra Liliana e sua figlia Sara, madre e figlia separate da sette anni di silenzio. Un tentativo che, però, si è concluso nel peggiore dei modi, tra accuse reciproche, rabbia mai smaltita e una busta rimasta chiusa. Liliana arriva in studio insieme al marito Francesco per provare a riallacciare i rapporti con Sara, nata da una precedente relazione.

