C' è posta per te il dramma di Micaela | quante corna si è beccata in un anno

Micaela apre la puntata di sabato 31 gennaio di “C’è posta per te” raccontando il suo dramma. In un anno, ha scoperto di essere stata tradita più volte, e ora cerca di capire cosa fare. La storia suscita scalpore tra i telespettatori: quante altre donne si trovano a vivere situazioni simili? La puntata si concentra sulle sue emozioni e sulla voglia di andare avanti.

Micaela e il suo ben poco invidiabile record di corna subite aprono la puntata di sabato 31 gennaio di C'è posta per te. Siamo da Maria De Filippi, rigorosamente su Canale 5 in prima serata. E come detto è per un lungo elenco di tradimenti che Antonino, marito pentito e ormai lasciato, decide di rivolgersi al programma nel tentativo estremo di riconquistare la donna che ha ferito per oltre un anno e mezzo. Dopo perdoni ripetuti, Micaela ha detto basta. La donna accetta l’invito e in studio si commuove guardando il filmato del loro matrimonio proiettato sulla busta. Poi ascolta le parole del marito, che prova a rimettere insieme i pezzi di una relazione distrutta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa sera a C’è Posta per Te tornano protagonisti Antonino e Micaela.

#C’è-Posta-per-Te || Durante la puntata di sabato 31 gennaio 2026, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Antonino e Micaela.

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 31 gennaioOggi, sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. comingsoon.it

C'è posta per te, pagelle: Maria De Filippi parla dell'amore con Costanzo (7), Del Piero si fa commuovere (8)Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 31 gennaio 2026 del seguitissimo people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi: ecco cosa ci è piaciuto di più e cosa meno ... libero.it

Il pubblico di C'è posta per te non ha proprio compreso la scelta di Micaela che ha deciso di perdonare suo marito . E voi, che cosa ne pensate - facebook.com facebook